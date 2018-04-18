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سيلتا فيجو يحرج برشلونة ويتعادل معه في "الليجا"

الرياضة

رأسية ماثيو تخطف الفوز لبرشلونة بعد لقاء مثير مع سيلتا فيغو
رأسية ماثيو تخطف الفوز لبرشلونة بعد لقاء مثير مع سيلتا فيغو

المصريون ووكالات

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برشلونة يحلق بعيدًا بقمة الليجا

أحرج فريق سيلتا فيجو، مساء الثلاثاء، ضيفه برشلونة وتعادل معه بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
بادر برشلونة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 عبر الفرنسي عثمان ديمبلي، إلا أن سيلتا فيغو أدرك التعادل في الدقيقة 45 عن طريق الإسباني جوني كاسترو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ومع حلول الدقيقة 64 استعاد برشلونة التقدم مجددًا عن طريق باكو ألكاسير، لتأتي الدقيقة 71 وتشهد طرد سيرجي روبيرتو ليلعب الفريق الكتالوني الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
واستغل سيلتا فيغو النقص العددي في صفوف المنافس، وأدرك التعادل في الدقيقة 82 عن طريق اياغو اسباس.
وفشلت جميع محاولات برشلونة في تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية من اللقاء ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 83 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 44 نقطة في المركز التاسع. 

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