ترامب يكشف عن موعد لقائه بزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يمكن أن يعقد بداية يونيو/حزيران المقبل.
وقال ترامب لصحفيين، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بولاية فلوريدا: "قريبًا سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وعلى الأغلب فإن ذلك سيحدث بداية يونيو أو قبل ذلك بقليل، هذا حال سارت الأمور على ما يرام".
وأضاف: "هناك 5 نقاط قيد الدراسة في إطار الترتيب للاجتماع التاريخي"، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع الرئيس الأمريكي أنه "يمنح الكوريتين بركته لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب بينهما".
وفي مارس/آذار الماضي، قبل ترامب، بشكل مفاجئ، دعوة للقاء "كيم"، ما شكل منعطفًا نحو تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وبين بيونغ يانغ وواشنطن، الذي وصل إلى مستوى التهديد بحرب نووية، نهاية العام الماضي. -