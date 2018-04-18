ترامب يكشف عن موعد لقائه بزعيم كوريا الشمالية

18 أبريل 2018 - 12:02 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يمكن أن يعقد بداية يونيو/حزيران المقبل.



وقال ترامب لصحفيين، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بولاية فلوريدا: "قريبًا سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وعلى الأغلب فإن ذلك سيحدث بداية يونيو أو قبل ذلك بقليل، هذا حال سارت الأمور على ما يرام".



وأضاف: "هناك 5 نقاط قيد الدراسة في إطار الترتيب للاجتماع التاريخي"، دون مزيد من التفاصيل.



وتابع الرئيس الأمريكي أنه "يمنح الكوريتين بركته لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب بينهما".

