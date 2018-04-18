الاحتلال اعتقل أكثر من مليون فلسطيني

18 أبريل 2018 - 12:27 ص

قال سفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح، الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت في سجونها أكثر من مليون فلسطيني، مشيرا إلى أن أكثر من 6500 أسير مازالوا بسجونها حاليا.



جاء ذلك في بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة عقب إحيائها "يوم الأسير الفلسطيني" في مقرها غرب العاصمة المصرية.



وقال السفير الفلسطيني إن "إسرائيل اعتقلت في سجونها أكثر من مليون فلسطيني (على مدار السنين)، أما اليوم فيوجد أكثر من6500 أسير وأسيرة يحملون قناديل الأمل وينتظرون أن يبزغ فجر الحرية في بناء الوطن الشامل مع أبناء شعبهم وقيادتهم الباسلة".



وأضاف: "قضية الأسرى ستبقى في مقدمة القضايا الوطنية والسياسية التى يؤكد عليها الرئيس محمود عباس دوما لأنه لا سلام دون استقرار وتبييض السجون الاسرائيلية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب كافة".



وأكد "استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في حشد المواقف الدولية لمساندة النضال الشعبي وتعرية المخططات الاسرائيلية وإدانة اسرائيل بما ترتكبه من جرائم ومجازر".



وأضاف: "في خضم معركة الدفاع عن القدس لا دولة في غزة ولا بدونها ولا عاصمة في القدس وإنما هى العاصمة".



وشدد على أن "أية مشروع لتسوية الصراع مع اسرائيل لا يتضمن القدس والعودة ونزع المستوطنات وقضايا الحل النهائي لن ينظر فيه".



وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 معتقل فلسطيني، وفقًا لإحصائيات فلسطينية رسمية.

