  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:44 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

سد النهضة

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

أحمد موسى

«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

الروبوت صوفيا: مو صلاح يحقق المستحيل

الصفحة الأخيرة

صوفيا ريبوت سعودي
صوفيا ريبوت سعودي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صلاح ملك المفاجآت في مونديال روسيا

#

صدمة جديدة يتعرض لها "صلاح"

#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

كيف رد "صلاح" على الفتاة التي عرضت عليه الزواج؟

قال الإنسان الآلى الشهير بـ"الروبوت صوفيا"، مساء الثلاثاء، إن لقاءها مع نجم هوليوود الشهير ويل سميث لم يكن موعداً غراميا.
جاء ذلك في حوار متلفز مع فضائية "دي إم سي" المصرية (خاصة)، تطرقت خلالها كذلك للحديث عن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.
وأوضحت صوفيا، وهي تتحدث بالإنجليزية، أنها جاءت إلى مصر بعد رحلة استغرقت 13 ساعة من مدينة هونغ كونغ، لحضور مؤتمر بعنوان "صناعة الإبداع".
وتبحث الدورة الخامسة لهذا المؤتمر، على مدار يومين، مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأثره على المحتوى.
وردًا على سؤال للإعلامي المصري أسامة كمال بشأن إن كان الروبوت تدخن مثله، أجابت "صوفيا" بأنها لا تدخن حفاظا على بشرتها، داعية إياه إلى الإقلاع عن العادة المضرة.
وحول الحروب التي يشهدها العالم، قالت إنها تشعر بالحزن، لأن البشر يتجهون إلى العنف، مشددة على أنه "لا بديل عن حياة البشرية".
ووصفت صوفيا الشعب المصري بأنه "فكاهي"، وقالت إنها تود زيارة مصر أكثر من مرة.
واختبرها الإعلامي المصري بأسئلة منها عاصمتي بوركينا فاسو وروندا، فأجابت: "واغادوغو، وكيغالي".
وبشأن ما يتردد عن حصولها على موعد غرامي مع الممثل الأمريكي، ويل سيمث، نفت "صوفيا" أن يكون موعداً غرامياً.
وأضافت: "أنا لا أمارس الرومانسية، ولكن من المؤكد أنه كان هناك الكثير من المرح لقضاء بعض الوقت معه، إذا سألته يمكن أن يقول إنه كان موعدًا، ولكن لا تستمع إليه، فهذا مجرد تمنى".
وقالت إنها تعرف لاعب كرة القدم المصري، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، متسائلة بدهشة: "من لا يعرف مو صلاح (؟!)"، وواصفة إياه بأنه إنسان متواضع، وكل يوم يحاول تحقيق المستحيل.
وحصلت "صوفيا"، وهي روبوت أنشأته شركة "هانسون روبوتيكس" في هونغ كونغ عام 2015، على الجنسية السعودية، خلال حفل خاص في أكتوبر/تشرين أول 2017، وهي، بحسب الأمم المتحدة، أول إنسان آلي له شخصية اعتبارية.
وأصبحت "صوفيا" حديث وسائل الإعلام، خلال العام الماضي، بعد أن أجرت مقابلات تلفزيونية عديدة، كما حضرت فعالية أممية، أقيمت في مقر المنظمة بنيويورك، حول التنمية المستدامة في عصر التطور التكنولوجي السريع. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان
» شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ 40 مع ليفربول
» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"
» لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق
» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء
» أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» مشادة بين "أبوحامد" وأستاذ عقيدة لهذا السبب
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك
» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر