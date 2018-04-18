إصابة 5 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب 5 أشخاص أثناء مشاجرة بين عائلة نجم وسيد بالخرطوش بمنطقة البيسرى بحى غرب.



تلقى قسم اول أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية والخرطوش بين كلا من ح و أ و ب من عائلة ن وع. س بمنطقة البيسرى بحى غرب بسبب امور مادية على اثرها تطور الخلاف الى استخدام الاسلحة النارية والخرطوش واصابة 5 اثناء وقوع المشاجرة بينهم الجيران.

