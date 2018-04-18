إصابة 5 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب 5 أشخاص أثناء مشاجرة بين عائلة نجم وسيد بالخرطوش بمنطقة البيسرى بحى غرب.
تلقى قسم اول أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية والخرطوش بين كلا من ح و أ و ب من عائلة ن وع. س بمنطقة البيسرى بحى غرب بسبب امور مادية على اثرها تطور الخلاف الى استخدام الاسلحة النارية والخرطوش واصابة 5 اثناء وقوع المشاجرة بينهم الجيران.
وعلى الفور انتقلت مباحث قسم اول برئاسة المقدم محمد عطيه والنقيب علي جلال ومصطفي عبد الرازق الى المشاجرة وضبط بندقية خرطوش وفرد وضبط طرفى الواقعة والتحفظ عليهم لتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.