مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

18 أبريل 2018 - 05:27 ص

نفت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية كل التقارير التي ترددت عن رغبىة النجم المصري محمد صلاح في الانتقال إلى عملاق أوروبا ريال مدريد .



وقالت الصحفية إن "صلاح" لا يفضل الذهب إلى ريال مدريد ولا يستسيغ فكرة اللعب بجانب كريستيانو رونالد ، وإنما يفضل الانتقال لبرشلونة من أجل اللعب بجانب ميسي ".



وأضافت: "المشكلة ليست في ذلك ، لكن في أن برشلونة لن يفكر في صلاح إلا في حال فشله في التعاقد مع أنطونيو جريزمان لاعب أتليتكو مدريد .. بعكس ريال مدريد الذي أبدى رغبة ملحة في ضم الجناح المصري من فريقه ليفربول".







