أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

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مرسى

ابو تريكة

وصف الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "الحياة اليوم" - نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بأنه "أحد أهم أساطير كرة القدم في مصر رفقة محمد صلاح ومحمود الخطيب".

وقال "أمين" في برنامجه المذاع على قناة "الحياة" : "أين أبو تريكة يا دولة؟ .. من أسبوعين كدة سمعنا عن مفاوضات إنه راجع وبعدين المفاوضات دي سكتت .. مفيش حد فوق الوطن بما فيهم أبو تريكة .. بس اثبتوا إن الراجل عمل حاجة".

وأضاف: "أنا فضلت أبحث ورا قصة علاقة أبو تريكة بالإخوان .. وملقتش غير فيديو واحد فقط اللي الناس بتتكلم فيه ومعتبرينه دليل .. وقتها أبو تريكة أعلن دعمه للدكتور محمد مرسي ونصح الناس بانتخابه ، ولما اتسأل بعد كدة قال إن الموضوع مكانش له علاقة بالإخوان لكن لأن فيه كلام قاله مرسي وهو اقتنع بيه .. وعلى فكرة أبو تريكة من أوائل الناس اللي انتقدت مرسي بعد ما اتضح إن مشروع النهضة بتاعه فنكوش".

الفيديو:


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