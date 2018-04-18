  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:52 ص
بحث متقدم
حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

صلاح

مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب

الصفحة الأخيرة

أفضل خان ولوحة سيارته
أفضل خان ولوحة سيارته

متابعات

أخبار متعلقة
#

"المالية" : بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

#

حريق هائل داخل شقة سكنية بإمبابة

#

نجم البرازيل في عزبة الهجانة.. غدا

#

مصرع وإصابة 12 بحادث تصادم بكفر الشيخ

أفضل خان

لوحة السيارة

عرض مصمم سيارات بريطاني يدعى "أفضل خان" لوحة سيارات يملكها برقم "إف 1" للبيع مقابل مبلغ لا يصدق.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد عرض خان لوحة سيارته مقابل 12 مليونا و250 ألف جنيه إسترليني، أي بنحو 17 مليونا و514 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وكان خان قد اشترى اللوحة عام 2008 مقابل 440 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أمريكي تقريبا (315 مليون جنيه).

وعرض خان اللوحة عبر الموقع الإلكتروني "Plates4Less"، حيث إنها من المتوقع أن تصبح الأغلى في العالم إن بيعت.

وسيرتفع الرقم بعد إضافة الضرائب الحكومية البريطانية، ليصبح 14 مليونا و700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي تقريبا (378 مليون جنيه) .

ورفض خان قبل فترة عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار أمريكي تقريبا، إذ كان حينها يستخدمها مع سيارته "بوغاتي فيرون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال
» تاجر مخدرات يجند ربع قوة قسم الأميرية من "الأمناء" للعمل لحسابه
» مفاجأة غير متوقعة وراء استخدام "الأسد" للسلاح الكيماوي بدوما
» وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة
» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب
» جماعة أمريكية تُدعى "الصليبيون" خططت لقتل 120 مسلم
» أخطر ما كشفه الصحفي الروسي عن سوريا قبل مقتله
» فرنسا تمنع أب مسلم من تسمية ابنه "جهاد"
» شاهد .. جزائري يصعد فوق سطح سيارته عاريًا لأغرب سبب
» سر عدم حضور "شيرين" لجنازة والدها
» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

نعم - 14 %
لا - 80 %
غير مهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:1248

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر