  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:53 ص
بحث متقدم
حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

صلاح

مفاجأة مدوية حول االنادي الذي يفضل صلاح الانتقال له

سد النهضة

هذا هو "الحل العادل"بشأن أزمة سد النهضة

مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

تاجر مخدرات يجند ربع قوة قسم الأميرية من "الأمناء" للعمل لحسابه

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

سقوط هارب من مؤبد في قبضة الأمن بالبحرالأحمر

#

تاجر ينصب على الأهالي بزعم إلحاقهم بكلية عسكرية

#

تاجر مخدرات يقتل زميله بسبب 700 جنيه

#

ضبط «تاجر مخدرات» هارب من 35 سنة حبس في الغربية

امناء الشرطة

قسم الاميرية

تكشفت وقائع جديدة في قضية القبض على 15 أمين شرطة من قوة قسم الأميرية بتهمة التنسيق مع أحد تجار المخدرات لمساعدته في الإفلات من العدالة ، إذ تمكنت الشرطة من القبض على بعض تجار المخدرات أثناء ترويجهم كمية من مخدر الحشيش ، ولكن بفحص هواتفهم المحمولة ، فوجئت النيابة بوجود اسم 15 أمين شرطة من قوة القسم المذكور وبجانب اسم كل منهم المبلغ الذي يتقاضاه من التاجر .

ومن خلال التحريات الجنائية حول هذه المعلومات وبمواجهة عضو العصابة المتهم بالاتجار فى المخدرات، بما هو موجود على هاتفه المحمول اعترف بتجنيد أكثر من ربع قوة قسم الأميرية من أمناء الشرطة نظير مبالغ شهرية، مقابل تسهيل عمليات بيع وترويج المخدرات داخل نطاق منطقة الأميرية "حسب اليوم السابع".

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تصل لـ 6 آلاف جنيه أسبوعيا ليصل راتب كل واحد منهم 24 ألف جنيه شهريا.

وكشفت التحقيقات، أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية، كونوا تشكيلا عصابيا، فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.

فيما كلفت نيابة غرب القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية، بسرعة ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة جدد بالاحتياط، للتحقيق معهم فى القضية رقم 1 لسنة 2018، بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المخدرات خلال فترة عملهم بقوة مباحث قسم شرطة الأميرية؛ ووجهت لهم النيابة العامه تهم الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المواد المخدرة واستغلال النفوذ والتربح.

وفى السياق كشف مصدر قضائى، أنه من المقرر أن يتم إحالة أمناء الشرطة المتورطين فى القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع لفتح تحقيقات موسعة حول مصادر دخلهم وثرواتهم، وحصر ممتلكاتهم وممتلكات عائلتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال
» تاجر مخدرات يجند ربع قوة قسم الأميرية من "الأمناء" للعمل لحسابه
» مفاجأة غير متوقعة وراء استخدام "الأسد" للسلاح الكيماوي بدوما
» وفاة راكبة أمريكية "شفطها" الضغط الجوي بالطائرة
» لوحة سيارات ثمنها نصف مليار .. تعرف على السبب
» جماعة أمريكية تُدعى "الصليبيون" خططت لقتل 120 مسلم
» أخطر ما كشفه الصحفي الروسي عن سوريا قبل مقتله
» فرنسا تمنع أب مسلم من تسمية ابنه "جهاد"
» شاهد .. جزائري يصعد فوق سطح سيارته عاريًا لأغرب سبب
» سر عدم حضور "شيرين" لجنازة والدها
» بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار في رمضان

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر