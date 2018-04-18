حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

18 أبريل 2018 - 08:42 ص

أكد الدكتور حازم حسني - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أن 30 يونيو مهما كان مسماه عند المختلفين فهو ضرورة تاريخية .



وقال "حسني" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا يختلف الذين يبتزون غيرهم عن طريق التشهير بالثلاثين من يونيو، وإطلاق الاتهامات بانتهاك الشرعية، عن آخرين يبتزون خصومهم عن طريق التشهير بالخامس والعشرين من يناير، وإطلاق الاتهامات بالتآمر والخيانة ... كلا الفريقين يعملان بمنطق التشهير، وإطلاق الاتهامات الجزافية، واعتماد حيلة "العيار اللى ما يصيبش يدوش" ! ... دعونا إذن من أولئك ومن هؤلاء، ولنطرح قضية الشرعية بهدوء، هذا إذا كنا نريد لآليات العقل أن تعمل لا آليات الغرائز التى لا تعترف بعقل ولا بأخلاق".



واستعان "حسني" بمقتطفات من مقالات قديمة كتبها ، ثم علق عليها قائلًا: "الخلاصة هى أن 25 يناير كانت ضرورة تاريخية، وكذلك كانت 30 يونيو، نتيجة الخلل الواضح فى العلاقة القائمة بين الظرفين المدنى والسياسى ... فلنسمى ما حدث فى هذا التوقيت أو ذاك ثورة، أو غضبة، أو انتفاضة، أو حتى (...)، فكل هذا لن يغير من حقيقة أن كلا الحدثين كان ضرورة تاريخية؛ وحين تتعارض الضرورة التاريخية مع الضرورة السياسية فإن الشرعية تكون دائماً لضرورات التاريخ، والغلبة تكون فى النهاية لها؛ وستبقى للتاريخ الذى لم ينته بعد ضروراته التى يغفل عنها الغافلون ... المهم هو ألا نخلط بين ضرورات "التاريخ" وضرورات "المشاريع التاريخية" التى لا تتفق بالضرورة مع ضرورات التاريخ ... تمسحت هذه المشاريع بشعارات مرشح الضرورة، أو رئيس الضرورة، أو بأوهام ضرورة التمكين وصولاً إلى أستاذية العالم " حسب تعبيره.

