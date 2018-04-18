الدمرداش ينفعل على إعلامية ويوبخها على الهواء

18 أبريل 2018 - 10:11 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي معتز الدمرداش، وزميلته الإعلامية دعاء عبد السلام على الهواء بسبب مقترح إنشاء مجلس قومي للرجل.

وأكدت عبد السلام خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه يجب علي المرأة أن تتقبل كل شىء في زوجها سواء والدته أو تصرفات طالما ارتضت به زوج.

ومن جهته انفعل "الدمرداش" قائلا: "هو عشان أتجوزها يكسرها، فردت عليه "عبدالسلام " قائلة: "ده كلام النبي".

فقاطعها "الدمرداش"، قائلا: "أنا مفهمش في الكلام ده وياريتك تتحلي بأخلاق النبي وتسحبي كلامك ده، فردت الإعلامية دعاء عبدالسلام قائلة: "إذا كان أنت مش عارف كلام النبي، يبقي بتصدر عليا حكم إزاي".

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