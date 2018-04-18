"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

18 أبريل 2018 - 10:16 ص

رد اللاعب العالمي هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، على تصريحات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، ولاعب ليستر سيتي، جيمي فاردي، بشأن مطالبته باحتساب الهدف في مباراة ستوك سيتي لصالحه.

وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تابعت السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه، لكن الحقيقة أنني أبحث عن تقدير الدور الذي أقوم به".

فريق توتنهام قدّم طلبًا للاتحاد الإنجليزي يطالب باحتساب هدف الفريق في مرمى ستوك سيتي لصالح كين زاعمين أن تسديدة إيركسون اصطدمت بهاري قبل أن تسكن الشباك.