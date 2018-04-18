» هل تريدين خسارة وزنك بسرعة.. جربي الطريقة الفرنسية

18 أبريل 2018 - 10:28 ص

تختلف أنواع الحمية التي تلجأ إليها الفتيات لخسارة بعض الكيلوات من وزنها ، وترغب الكثيرات في إنقاص وزنها بخطوات بسيط وسريعة، وهذا ما تستطيع أن توفره الطريقة الفرنسية.

الطريقة الفرنسية لإنقاص الوزن؟

تناول الأطعمة غير المصنّعة

الطريقة الفرنسية لتناول الطعام تنطوي على التسوق المتكرر للمكونات الطازجة مع مساحة صغيرة للأغذية المصنّعة. فالنظام الغذائي الفرنسي هو خالٍ من معظم الأطعمة المصنّعة، وبالتالي لا يحتوي على الصوديوم، الدهون المتحولة، السكريات والمواد الحافظة. كما وتتطلّب الطريقة الفرنسية لإنقاص الوزن تتطلّب الطهي الصحي للأطعمة والمأكولات الطازجة مثل الخضار، الفواكه، الحبوب، اللحوم والدجاج العضوية وغيرها.

للمقارنة، إن وجبة عشاء مؤلفة من 10 قطع من ناجيتس الدجاج المجمدة تحتوي على ما يقارب من 600 سعرة حرارية، و 40 جراماً من الدهون، و 1110 ملليجرام من الصوديوم و 86 ملليجرام من الكولسترول. في المقابل، وجبة عشاء مكوّنة من صدر الدجاج العضوي المطبوخ مع شريحة صغيرة من الخبز الفرنسي ونصف كوب من البازلاء الخضراء فيها 272 سعرة حرارية و3 جرامات من الدهون و 268 ملليجرام من الصوديوم و 54 ملليجرام من الكولسترول. وفيما استغرق تحضيرها وقتاً أطول إنما هي تستحقّ كل هذا العناء بسبب مساعدتها على إنقاص الوزن.

شرب الماء

يشرب شخص الفرنسي متوسط 147 لتراً من المياه المعبأة في الزجاجات سنوياً مقابل 37 لتراً من المشروبات الغازية. وبمقارنة مع سكّان الولايات المتحدة، فالأميركي يشرب 46 لتراً من الماء و216 لتراً من المشروبات الغازية في كل عام. من هنا إن شرب الصودا يوفّر حوالي 115.100 سعرة حرارية للنظام الغذائي عن طريق شرب 216 لترا من الصودا في السنة وهذا ما يفسّر البدانة المنتشرة في الولايات المتحدة. من هنا إن الطريقة الفرنسية لإنقاص الوزن تفرض استبدال الصودا والمشروبات الغازية بالماء ما يقلّل نسبة السعرات الحرارية في النظام الغذائي.

مضغ الطعام على مهل

إن طريقة الفرنسيين لفقدان الوزن تتطلّب تناول الوجبات ببطء والتمتع بكل لقمة. لذا بإمكانك تصغير اللقيمات ووضع الشوكة جانباً أثناء مضع كل واحدة منها. وبينما تمضع عليك الاستمتاع بطعمها ومذاقها اللذيذ بالإضافة إلى كل مكوّناتها الشهية وهذا ما يسهل جداً القيام به بعيداً عن تناول الطعام أمام شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر. إذاً تذكر أن تناول وجبات الطعام خلال وقت سريع يؤدي إلى تناول 200 سعرة حرارية إضافية في كل وجبة.