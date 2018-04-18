علاقة أحمد خالد بتوفيق بـ"الفخراني" ضحية الحوت الأزرق

18 أبريل 2018 - 10:39 ص

قال الكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد، إنه لم يكن على علم بالكاتب والروائي "أحمد خالد توفيق"، ولكن عندما توفي عرف أنه كان عن جهل لا يغتفر له.

وأضاف في مقال له بجريدة الشرق الأوسط، قائلًا: "أظن أن هناك علاقة مباشرة بين أحمد خالد توفيق وخالد حمدي الفخراني، الذي انتحر نتيجة التعايش الواقعي مع "لعبة الحوت الأزرق"، ولكن كلاهما يعبر عن قصة لا نعرفها، ولم نقرأها، ولا توقعناها، وهي عن الشباب وقصتهم خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".

وتابع "السعيد" في مقاله: "المسألة هنا ليست الجهل بكاتب مهم لجيل الشباب فقط، وإنما أيضاً الجهل بالشباب أنفسهم، الذين فاجأونا ذات يوم بما سمي بالربيع العربي، وفاجأونا أكثر عندما وجدنا معهم أنواعاً مختلفة من التواصل لم نعرفها بالشكل الكافي حتى اليوم" .

واختتم مقاله قائلًا: "إننا الأن نعيش حالة من الاستقرار ولدينا حالة الخير والطيبة في الفترة الحالية، وأدعو أن يكون هذا التحرك الذي يبنا الآن ما يدفع الشباب بعيدًا عن الانتحار، وأدعو أن تكون لدينا فكرة عظمى تحركنا، ومركزية يدور الشباب حولها، يبدع ويبتكر. قد تكون هذه هي القضية !