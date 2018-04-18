  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
نافعة لـ"السيسى": هذه فرصتك الأخيرة

تفاصيل خطيرة عن موقف الإخوان والسلطة من المصالحة

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

100 محامٍ للترافع عن أبوتريكة وآخرين في قوائم الإرهاب

صلاح وكين

"كين" يرد على تصريحات "صلاح" حول هدفه

الرئيس السيسى

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

تامر أمين

أمين يكشف سر غريب عن علاقة أبو تريكة بـ"مرسي"

عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي

مقتل "أبو زقول" أمير التنظيم الإرهابى بسيناء

باسم التميمي

رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيها مجددا

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

حازم حسني

حازم حسني: 30 يونيه كان ضرورة تاريخية

لحظة القتل

شاب يتضايق من تعليق جاره على "فيس بوك" فيذهب له ويقتله

عبد المنعم سعيد يكشف..

علاقة أحمد خالد بتوفيق بـ"الفخراني" ضحية الحوت الأزرق

آخر الأخبار

توفيق
توفيق

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة حول انتحار نجل الفخراني بسبب الحوت الأزرق

#

نجلة "الفخراني" تفجر مفاجأة جديدة عن وفاة شقيقها

#

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

#

أول صورة لنجل "حمدي الفخراني" المنتحر و 9 أسرار جديدة

قال الكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد، إنه لم يكن على علم بالكاتب والروائي "أحمد خالد توفيق"، ولكن عندما توفي عرف أنه كان عن جهل لا يغتفر له.

وأضاف في مقال له بجريدة الشرق الأوسط، قائلًا: "أظن أن هناك علاقة مباشرة بين أحمد خالد توفيق وخالد حمدي الفخراني، الذي انتحر نتيجة التعايش الواقعي مع "لعبة الحوت الأزرق"، ولكن كلاهما يعبر عن قصة لا نعرفها، ولم نقرأها، ولا توقعناها، وهي عن الشباب وقصتهم خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".

وتابع "السعيد" في مقاله: "المسألة هنا ليست الجهل بكاتب مهم لجيل الشباب فقط، وإنما أيضاً الجهل بالشباب أنفسهم، الذين فاجأونا ذات يوم بما سمي بالربيع العربي، وفاجأونا أكثر عندما وجدنا معهم أنواعاً مختلفة من التواصل لم نعرفها بالشكل الكافي حتى اليوم" .

واختتم مقاله قائلًا: "إننا الأن نعيش حالة من الاستقرار ولدينا حالة الخير والطيبة في الفترة الحالية، وأدعو أن يكون هذا التحرك الذي يبنا الآن ما يدفع الشباب بعيدًا عن الانتحار، وأدعو أن تكون لدينا فكرة عظمى تحركنا، ومركزية يدور الشباب حولها، يبدع ويبتكر. قد تكون هذه هي القضية !


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لبس الأخت حذاء عليه غبار في المنام زواج للعزباء
» هل تريدين خسارة وزنك بسرعة.. جربي الطريقة الفرنسية
» شاروخان.. ضمن أغنى الممثلين بهذه الثروة
» تيتانيك تعود على "طاولة" مزاد
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» بسمة وهبة: العين صابتني ورب العرش نجاني
» تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم
» وفاة والدة الرئيس الأمريكي السابق
» لقاء ناري لـ"السعيد" مع "كابيون" الليلة
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة
» أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر