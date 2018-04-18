وقفة احتجاجية لأهالى طوخ الخيل اعتراضًا على تلوث المياه

18 أبريل 2018 - 12:02 م

نظم العشرات من أهالى قرية طوخ الخيل بمركز المنيا اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة المحلية اعتراضًا على تلوث مياه الشرب بالقرية منذ أكثر من عام ونصف وقيام الشركة المنفذه بتوصيل مواسير من الصهرج القديم والمغلق بقرار من هيئة مياه الشرب ومديرية الصحة

قال محمود حسنى صالح أحد أبناء القرية إن شركة مياه الشرب امتنعت عن توصيل مياه الشرب النقية من خلال سيارات الشركة للمواطنين وقيام الشركة المنفذة لخطوط المياه بتركسب مواسير قديمة ومنتهية الصلاحية ومليئة بالصداء الذى ساعد على تفشى الأمراض وإصابة الأطفال وكبار السن بحالات تسمم خلال الفترة الماضية.

وأشار محمود خلال الوقفة الاحتجاجية إلى أنهم تجمعوا اليوم مطالبين محافظ المنيا اللواء عصام البديوى بسرعة التدخل ووقف تركيب مواسير المياه القديمة وتوصيل المياه من مرشح القرية الجديد ومنع استخدام مياه الصهريج القديم والمغلق منذ أكثر من عام ونصف.