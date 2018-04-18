وجدى زين الدين: هناك تآمر شديد على الدولة المصرية

18 أبريل 2018 - 12:09 م

حذر وجدى زين الدين, الكاتب الصحفى من محاولات الفرقة وهدم الدولة فى مصر التى تحاك ضدها من الخارج, مشيرا إلى أنه ما زال الغرب وأمريكا المتربصان بالدولة المصرية يواصلان كل الجهود للنيل من الوطن وكثير من التدخلات تسعي إلى ضرب استقرار المجتمع وتقطيع أواصره، ولكن جاءت ثورة 30 يونيو علي خلاف المتوقع ووجهت أكبر لطمة علي وجوه كل التآمرات الصهيوأمريكية التى رسمت مخططات إثارة الفتنة.

وأضاف زين الدين خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "خلوا بالكم", أن الحقيقة أن هناك تآمراً شديداً علي الدولة المصرية الجديدة، والهدف هو إسقاطها والعودة إلي الخلف عشرات السنين، فالخطة الموضوعة والتي باءت بالفشل الذريع، كانت تحويل مصر إلى مستنقع من الفتن والاضطراب، ولكن عزيمة وإصرار المصريين التي لم يتوقعها العالم المتآمر، أحبطت كل محاولاته الشيطانية ضد البلاد".

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "هناك حالة تربص شديدة ضد البلاد بشكل يفوق الخيال والتصور، فمرة تأليب جماعة الإخوان الإرهابيين علي الوطن وأخري استغلال حادث جنائي للطالب الإيطالي «ريجيني»، بالإضافة إلى الكثير من التقارير الغربية والأمريكية التي تتصيد الأخطاء حتي ولو كانت تافهة وغير ذات قيمة".