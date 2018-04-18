كشف غموض العثور على جثة عامل قمامة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة عامل قمامة، مصابًا بطلق ناري في الخصوص، حيث تبين أن المجني عليه أثناء قيامه بتعبئة سلاحه بالذخيرة، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته في الحال .

تلقي اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص، بوجود جثة على عربة كارو لأحد الأشخاص، مصابا بطلق ناري خرطوش بمنتصف الصدر، خلف كنيسة ماري جرجس– الزرايب– دائرة القسم .

وبالانتقال تبين أن الجثة للمدعو "مدبولي خ م" 19 سنة، عامل قمامة وميكانيكي سيارات، ومقيم بشارع إبراهيم بخيت– النورة – دائرة قسم الخصوص، ملقاة على ظهرها ومدرجة بدمائها على عربة كارو خاصة بوالده ويرتدي ملابسه كاملة، كان مصابا بطلق ناري فرد خرطوش بمنتصف الصدر، ويوجد أثار احتراق البارود على ملابسه، ولا توجد ثمة أثار إصابات أخرى .

وعثر بجوار الجثة على سلاح ناري مسدس خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وبداخله فارغ من نفس العيار، وطلقة من نفس العيار، وعثر بملابسه على سلاح أبيض "مطواة" قرن غزال من النوع شائع الاستعمال، وهاتف محمول وحافظة نقودة، وجميع متعلقاته الشخصية .

جرى التوصل إلى شاهد الواقعة المدعو "صابر ع ع" 37 سنة، عامل، وقرر مشاهدته للمجني عليه قبل الحادث جالسًا على العربة الكارو بمفرده يدخن سيجارة، وبفحص هاتف المجني عليه وتبين احتواؤه على بعض الصور له حاملًا السلاح المضبوط .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أنه حال قيام المجني عليه بتعبئة سلاحه بالذخيرة خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته .

وبسؤال والد المتوفى أيد ذلك، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة نجله جنائيًا .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2047 إداري قسم الخصوص لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة .