ضبط طالب محكوم عليه في 50 حكم حبس بالقليوبية

تمكن ضابط بمديرية أمن القليوبية من ضبط طالب بالجامعة محكوم عليه في 50 حكم حبس.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية يفيد تمكن ملازم أول على عمر - ضابط مباحث قسم تنفيذ الأحكام من ضبط المدعو "إبراهيم. ز. ا" 22 سنة - طالب بالجامعة العمالية ومقيم شارع الجندي من شارع الورشة – دائرة قسم الخصوص، وآخر شبرا مصر القاهرة، المحكوم عليه في 50 حكم حبس جزئى ( مراقبة - تبديد ) آخرهم القضية رقم 2980 لسنة 2018م جنح قسم الخصوص – تبديد، حصر رقم 4322 لسنة 2018م بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه.