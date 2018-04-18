عودة عمل الكافتيريات في ماسبيرو خلال رمضان

18 أبريل 2018 - 12:35 م

كشف مصدر مسئول من داخل قطاع "الأمانة العامة" بماسبيرو، عن أنه تم الحصول على موافقة حسين زين رئيس الوطنية للإعلام بإعادة تشغيل كافيتريات ماسبيرو لتقديم الوجبات الخاصة بالعاملين طوال شهر رمضان.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية قائلا: بناء على هذا لن يتم إجراء أي اتفاقيات مع الشركات الخاصة التي كانت تورد وجبات للعاملين في فترتي الفطار والسحور خلال العامين الماضيين.

يذكر أن العمل متوقف في "كافتيريات" ماسبيرو منذ ما يقرب من عامين بقرار صفاء حجازي رئيس الاتحاد الأسبق، بسبب الحريق الذي حدث في كافتيريا الدور العاشر في ذلك الحين.