» 2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة في قوائم الإرهاب

18 أبريل 2018 - 12:44 م

قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة و1537 أخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى والقيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، علي االقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي بادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، لجلسة 2 يوليو للحكم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عمر وعضوية المستشارين ناجي بدوى وأشرف فريج وياسر جميل وخالد بو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا في 12 يناير الماضى بإداراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخص آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.