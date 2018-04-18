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ضبط ترزي سرق 100 ألف جنيه من داخل شقة ببنها

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ارشيفية
ارشيفية

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تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من كشف غموض سرقة 100 ألف جنيه من داخل شقة صاحب مكتب رحلات.

كان قد تبلغ لقسم أول بنها من المدعو عبد الله محمد عبده حسن 47 سنة - صاحب مكتب رحلات ومقيم شارع جميل  دائرة قسم أول بنها، أنه حال عودته من السفر بمدينة الإسكندرية .. أكتشف كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى وقدره 100 ألف جنيه من داخل دولاب الملابس بغرفة النوم، ولم يتهم أحدا بذلك.

وبالانتقال والفحص والمعانيه تبين وجود كسر بباب الشقة الرئيسي وبعثره بمحتويات غرفة النوم،  ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وردت معلومات مفادها أن مرتكب الواقعة المدعو "محمد. س. ي. ح" 35 سنة - ترزي حريمي ومقيم المنشية - دائرة قسم اول بنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وأقر بارتكابه واقعة سرقة الشقة الخاصة بالمبلغ عن طريق كسر باب الشقة بأجنة حديدية، لسابقة علمة من نجل المبلغ الذي يعمل لديه بالمحل بأن والده يحتفظ بمبالغ مالية بدولاب غرفة النوم بالشقة سكنهم، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه 60 ألف جنيه فقط وتم التحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3613 جنح قسم اول بنها لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة العامة.


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