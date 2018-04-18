تعرف على أضرار العيش السن

18 أبريل 2018 - 12:49 م

يستبدل البعض ممن يتبعون حمية غذائية الخبز بـ العيش السنن لاحتوائه علي سعرات حرارية أقل إلا أنه هناك بعض الأضرار للعيش السن، ولكن هناك بعض الاقوال بأن له أضرار.

الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية ومدير مركز معلومات الأمن الغذائى، قال فى تصريحات صحفية ، أن تناول العيش السن بوجبات الغذائية اليومية، أثناء اتباع نظام غذائى لخسارة الوزن الزائد من الجسم، يسبب أضرارا صحية للإنسان، لأنه يمتص العناصر الغذائية الهامة، ويسبب نقص الحديد و الزنك، بالإضافة إلى نقص الكالسيوم، مما يسبب الإصابة بهشاشة العظام والأنيميا .

وأضاف ينصح لمتبعى الأنظمة الغذائية لخسارة الوزن الزائد من الجسم، بإستبدال العيش السن، بالرغيف البلدى وتناوله بمقدار ربع رغيف فى الوجبة الواحدة.