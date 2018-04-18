قراران لـ"أبوتريكة" بعد تأجيل الطعن اليوم

18 أبريل 2018 - 01:48 م

كشف بعض المقربين من اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تأجيل عودته إلى مصر بسبب تأجيل الحكم النهائي في إلغاء قرار إدراجه على قوائم الإرهاب.

وتنبأ البعض بتجديد "أبوتريكة" تعاقده مع قنوات "بي إن سبورت" القطرية، خاصة أن عقده سينتهي في شهر أبريل الجاري، وهو ما قد يدفع الماجيكو للتجديد من أجل تحليل مباريات كأس العالم عبر شاشة القناة القطرية.

وقررت منذ قليل محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من محمد أبو تريكة، على قرار إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 2 يوليو للحكم.