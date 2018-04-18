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الصحة تضبط مصنع عصير ينتج أدوية فى الدقهلية

قضايا وحوادث

ادوية فاسدة
ادوية فاسدة

المصريون

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، عن ضبط مصنع عصير يقوم بتصنيع وتعبئة أدوية مغشوشة، وضبط عدد ضخم من الأدوية المغشوشة كانت معدة لتوزيعها على الأسواق وبيعها للجمهور، وذلك بقرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا - محافظة الدقهلية.

وضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم ضبط 22 ألف زجاجة دواء وفيتامينات ومكملات غذائية (كالسيوم، وحديد) بالإضافة إلى ألف زجاجة أخرى غير مدون عليها أي بيانات، تمهيدًا لنزولها الأسواق وبيعها للجمهور، لافتًا إلى ضبط أجهزة ومستلزمات لتصنيع تلك الأدوية، مشيرًا إلى أنه تمت مصادرة تلك المضبوطات، وإعداد مذكرة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها الدائم لحماية المريض المصري وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات غرضها الإضرار بالمواطن والصالح العام، وأن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية والمرورية أينما وجدت المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية سواء بالمصانع أو الصيدليات أو المخازن أو الأندية الصحية، أو يروج لها على مواقع "التواصل الاجتماعي".


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