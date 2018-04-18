"الديب" يترافع عن"جنينه"..وحجر القضية لـ24 أبريل للحكم

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الاخبار الكاذبة

فريد الديب

المركزي للمحاسبات

محاكمة جنينة

حجزت المحكمة العسكرية قضية المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة إذاعة إشاعات كاذبة، لجلسة 24 أبريل، للحكم.

وحضر الجلسة عن "جنينة المحامون فريد الديب وحسام لطفي ومحمد عبدالوهاب وعبدالرحمن بحيري وعلي طه.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع "هافينجتون بوست" العربي الإخباري، وأذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.


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