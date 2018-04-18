مفاجأة.. "المكرونة" لا تزيد الوزن

18 أبريل 2018 - 02:11 م

يخاف الكثيرون ممن يتبعون حمية غذائية من أكل "المكرونة" حتى لا تزيد أوزانهم إلا أن الباحثون في علم التغذية كشفوا معلومة مهمة وهي أنها لا تتسبب في زيادة الوزن.

ورغم أن "المكرونة تصنع من الحبوب المكررة، فإن الباحثين كتبوا في دورية «بي.إم.جيه أوبن» أنها ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، أي أنها تطلق الغلوكوز في الدم تدريجاً وليس بسرعة.

ويقيس المؤشر الغلايسيمي الفترة التي يستغرقها ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وحلل الباحثون بيانات 32 تجربة سابقة قارنت تناول المكرونة، في إطار نظام غذائي يعتمد على أطعمة أخرى ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، مقابل نظام غذائي خالٍ من المكرونة ويعتمد على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع، حسبما ذكرت «رويترز».

وخلص الباحثون إلى أن المشاركين فقدوا مزيداً من الوزن عند اتباع نظام غذائي قائم على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، وأن المكرونة لا تسبب زيادة الوزن أو زيادة دهون الجسم.

وقال جون سيفنبايبر وهو خبير تغذية في جامعة تورونتو: «شهدنا هجوماً حقيقياً على الكربوهيدرات خصوصاً مع كثير من الأغذية الأساسية مثل الأرز والخبز والمكرونة ، ثم أردنا الحصول على إجابة عن هذا السؤال: هل للمكرونة أثر سلبي كما تشير عناوين ومدونات وبعض آراء الخبراء التي يمكن أن تجدها في الإعلام التقليدي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؟».

وشارك في التجارب 2448 شخصاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

وإلى جانب تتبع أوزانهم، قوّمت التجارب أيضاً دهون الجسم كما يتضح من محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الفخذ ومؤشر كتلة الجسم.

وخلص الباحثون إلى أن من اتبعوا أنظمة غذائية قائمة على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض وتتضمن مكرونة لم يكتسبوا وزناً بل فقدوا 0.63 كـــيلوغرام أكثر ممن تناولوا أغذية ذات مؤشـــر غـــلايسيمي مرتــفع من دون المكرونة.

وأجرى الباحثون 11 تجربة تتعلق بكمية المكرونة التي يتمّ تناولها وعدد مرات تناولها، وتبيّن أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا ثلاث وجبات من المكرونة في المتوسط كل أسبوع، فقدوا 0.70 كيلوغرام أكثر ممن خضعوا لنظام يعتمد على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع.

وقال سيفينبايبر: «في ما يتعلق بالوزن، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وفي هذه الحال يقوم على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، مع تناول المكرونة، لن يضر بأهدافك بل قد يساعدك في تحقيقها».