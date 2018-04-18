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فنانون يلتقون "سويلم" لإنهاء إجراءات السفر لمونديال روسيا

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سويلم
جانب من اللقاء

محمد الخرو

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 استقبل اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذب للاتحاد المصري لكرة القدم في مكتبه الفنانين فتوح أحمد وأحمد بدير ومحمد الصاوي.

وذهب الثلاثي إلى "سويلم" للاستفسار عن كيفية السفر إلى روسيا مع المنتخب، لحضور كأس العالم 2018 بروسيا.

حرص الثلاثى على مقابلة المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، والذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع الثلاثى لإنهاء اجراءات السفر إلى روسيا.

يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 15يونيو بمواجهة الاوروجواى ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 يونيو.
شاهد الصور..





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