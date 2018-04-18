  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
وزيرالخارجية مع رئيس بوروندي

مصر تلجأ لـ«بوروندي» للتوسط في أزمة سد النهضة

معركة دموية بعين شمس بسبب فتاة

بالفيديو.. معركة دموية في عين شمس بسبب فتاة

صلاح

مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال

ترامب وكيم جونغ

«ترامب» و« كيم جونج» على مائدة واحدة

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان في أسوان

حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق

قوات سورية تطلق النار على مفتشي الأمم المتحدة ‎

"المهن التعليمية" تطالب بحلول أمنية لحماية المعلمين

«المهن التعليمية» ترد بلهجة مشددة على «عبدالعال»

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: هذه حقيقة دمج التعليم الأزهري بالعام

رجب طيب اردوغان

مفاجأة.. "أردوغان" يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

السيسى ومرسى

المستور عن حتمية إقصاء مرسى وترشح السيسى

معلقًا على مقتل زعيم الإرهاب بسيناء

"الزعفراني" عن "أبو زقول": كيف سيقابل ربه بعدما قتل أهل لا إله إلا الله؟

الحياة السياسية

خالد الزعفرانى
خالد الزعفرانى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

المنتخب ليس رهين الناديين

#

ظلم البشر لبعضه البعض

#

«أبو ريدة» يجتمع بـ «مرتضى»

#

«أبو جعفر المنصور » لماذا حمل هذا اللقب..حقيقة صادمة؟

الإرهاب

فيس بوك

سيناء

خالد الزعفراني

علق خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية، على مقتل ناصر أبو زقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء.

وقال "الزعفرانى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مقتل ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، كيف سيقابل ربه بعدما قتل أهل لا إله إلا الله، كم الفرق لو لم يكفرهم وانشغل بقتال الصهاينة وقتل".

وشهد المنشور، عددًا من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال رضا مدكور: "الحمد لله تخلص العالم منه".

وأضاف "أبو بلال"، قائلاً: "لم أجد فى حياتى شرا مثل هؤلاء".

وتابعت زينة أحمد، قائلة: "ربنا المنتقم منهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.2%
» 10 مايو.. الحكم على 15 متهمًا بـ"أحداث مركز كرداسة الأولى"
» «البورصة» تخسر 4.9 مليار جنيه
» "الخطيب" يغادر المستشفى خلال ساعات
» بالفيديو.. ليفربول ينشر أفضل 5 أهداف لـ"صلاح"
» سخرية واسعة من وزير زعم أن قدماء الهند اخترعوا الإنترنت
» تأجيل زيارة مفتشي الغاز الكيميائي إلى سوريا
» "النقض" تؤيد إدراج 23 متهمًا باقتحام قسم حلوان للكيانات الإرهابية
» عامل يقتل نجل زوجته فى أكتوبر
» الجنايات تقضي بإعدام 212 شخصًا بتهمة الانضمام لداعش
» سجال بين "نافعة " و"حسنى" حول المصالحة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر