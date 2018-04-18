«المهن التعليمية» ترد بلهجة مشددة على «عبدالعال»

18 أبريل 2018 - 04:13 م

استهجنت نقابة المهن التعليمية، تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن رواتب المعلمين من أعلى الرواتب في الدولة، مؤكدة أن الإحصاءات الرسمية أثبتت أن المعلمين لا يحصلون على كامل حقوقهم، وأن مثل هذه التصريحات يدفع المعلمين وعلى غير إرادتهم إلى أحضان المعارضة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي: "تلقينا الأخبار المتداولة عن تصريح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن رواتب المعلمين من أعلى الرواتب، ونحن لا نصدق أن رئيس مجلس النواب لم يطلع على بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذي أكد أن أقل رواتب فى الدولة هى رواتب المعلمين".

وأضاف البيان، "ناهيك عن الواقع الذى يراه كل ذي عينين بأن مرتبات المعلمين تدنت وتجمدت.. كذلك لا نصدق أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لم يتابع المناقشات الراقية التى تدور فى لجنة التعليم برئاسة النائب المحترم الدكتور جمال شيحة والسادة وكلاء اللجنة وأعضائها الذين جميعاً يعرفون ويؤكدون فى مناقشاتهم وكل لقاءاتهم ضآلة مرتبات المعلمين".

وأكدت النقابة، أنه "كى يتم تطوير التعليم تكون البداية زيادة رواتب المعلمين والذين يبلغ رواتب أكثر من 400 ألف معلم منهم تقل رواتبهم عن 1500 جنيه، ونحن بهذه المناسبة نوجه كل الشكر والتقدير والاحترام للجنة التعليم أعضاء وزملاء والرئيس".

واختتم بيان النقابة، "نحن نعلن أسفنا الشديد ونأمل أن يكون ما وصلنا على لسانه غير دقيق ونتوقع من رئيس مجلس النواب أن يعيد الأمور إلى نصابها بما يليق بمكانة رئيس المجلس الذي يعبر عن مشاكل وهموم الشعب بما فيهم المعلمين وأن يقوم بتصحيح هذا التصريح حتى لا تدفعوا المعلمين دفعاً وعلى غير إرادتهم إلى أحضان المعارضة وأن يظل المعلم كما كان دائماً ونقابة المعلمين كما كانت وستظل تحت مظلة المصلحة القومية لبلدنا الحبيب مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحيا مصر".



