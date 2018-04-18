  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
وزيرالخارجية مع رئيس بوروندي

مصر تلجأ لـ«بوروندي» للتوسط في أزمة سد النهضة

معركة دموية بعين شمس بسبب فتاة

بالفيديو.. معركة دموية في عين شمس بسبب فتاة

صلاح

مفاجأة جديدة في صفقة ضم «صلاح» للريال

ترامب وكيم جونغ

«ترامب» و« كيم جونج» على مائدة واحدة

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان في أسوان

حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق

قوات سورية تطلق النار على مفتشي الأمم المتحدة ‎

"المهن التعليمية" تطالب بحلول أمنية لحماية المعلمين

«المهن التعليمية» ترد بلهجة مشددة على «عبدالعال»

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: هذه حقيقة دمج التعليم الأزهري بالعام

رجب طيب اردوغان

مفاجأة.. "أردوغان" يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

السيسى ومرسى

المستور عن حتمية إقصاء مرسى وترشح السيسى

«المهن التعليمية» ترد بلهجة مشددة على «عبدالعال»

آخر الأخبار

"المهن التعليمية" تطالب بحلول أمنية لحماية المعلمين
المهن التعليمية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد": احذروا يوم الثلاثاء القادم

#

مسيرة للمعلمين على كوبري قصر النيل لدعم «السيسي»

#

«عبدالعال»: بعض النواب يتآمرون على البرلمان

#

«عبدالعال»: سنعمل على تنظيم مواقع التواصل

المعارضة

عبدالعال

المهن التعليمية

استهجنت نقابة المهن التعليمية، تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن رواتب المعلمين من أعلى الرواتب في الدولة، مؤكدة أن الإحصاءات الرسمية أثبتت أن المعلمين لا يحصلون على كامل حقوقهم، وأن مثل هذه التصريحات يدفع المعلمين وعلى غير إرادتهم إلى أحضان المعارضة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي: "تلقينا الأخبار المتداولة عن تصريح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن رواتب المعلمين من أعلى الرواتب، ونحن لا نصدق أن رئيس مجلس النواب لم يطلع على بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذي أكد أن أقل رواتب فى الدولة هى رواتب المعلمين".

وأضاف البيان، "ناهيك عن الواقع الذى يراه كل ذي عينين بأن مرتبات المعلمين تدنت وتجمدت.. كذلك لا نصدق أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لم يتابع المناقشات الراقية التى تدور فى لجنة التعليم برئاسة النائب المحترم الدكتور جمال شيحة والسادة وكلاء اللجنة وأعضائها الذين جميعاً يعرفون ويؤكدون فى مناقشاتهم وكل لقاءاتهم ضآلة مرتبات المعلمين".

وأكدت النقابة، أنه "كى يتم تطوير التعليم تكون البداية زيادة رواتب المعلمين والذين يبلغ رواتب أكثر من 400 ألف معلم منهم تقل رواتبهم عن 1500 جنيه، ونحن بهذه المناسبة نوجه كل الشكر والتقدير والاحترام للجنة التعليم أعضاء وزملاء والرئيس".

واختتم بيان النقابة، "نحن نعلن أسفنا الشديد ونأمل أن يكون ما وصلنا على لسانه غير دقيق ونتوقع من رئيس مجلس النواب أن يعيد الأمور إلى نصابها بما يليق بمكانة رئيس المجلس الذي يعبر عن مشاكل وهموم الشعب بما فيهم المعلمين وأن يقوم بتصحيح هذا التصريح حتى لا تدفعوا المعلمين دفعاً وعلى غير إرادتهم إلى أحضان المعارضة وأن يظل المعلم كما كان دائماً ونقابة المعلمين كما كانت وستظل تحت مظلة المصلحة القومية لبلدنا الحبيب مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحيا مصر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.2%
» 10 مايو.. الحكم على 15 متهمًا بـ"أحداث مركز كرداسة الأولى"
» «البورصة» تخسر 4.9 مليار جنيه
» "الخطيب" يغادر المستشفى خلال ساعات
» بالفيديو.. ليفربول ينشر أفضل 5 أهداف لـ"صلاح"
» سخرية واسعة من وزير زعم أن قدماء الهند اخترعوا الإنترنت
» تأجيل زيارة مفتشي الغاز الكيميائي إلى سوريا
» "النقض" تؤيد إدراج 23 متهمًا باقتحام قسم حلوان للكيانات الإرهابية
» عامل يقتل نجل زوجته فى أكتوبر
» الجنايات تقضي بإعدام 212 شخصًا بتهمة الانضمام لداعش
» سجال بين "نافعة " و"حسنى" حول المصالحة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر