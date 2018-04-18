» «البورصة» تخسر 4.9 مليار جنيه

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الاقتصاد

الاستثمار

البورصة،

أنهت البورصة المصرية، التعاملات، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4,9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977,516 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1,6 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 524 ألف جنيه، 59,8 مليون جنيه، 46,7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 69,8 مليون جنيه، 26,1 مليون جنيه، 11,2 مليون جنيه على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0,54% ليغلق عند مستوى 17705 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0,82% ليغلق عند مستوى 3008 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1,28% ليغلق عند مستوى 18064 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0,5% ليغلق عند مستوى 860 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0,4% ليغلق عند مستوى 2255 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0,34% ليصل إلى مستوى 478 نقطة.

وهوت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وارتفعت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



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