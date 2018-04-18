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«الزوايا» أرض خصبة لنشر الفكر الإرهابي

الحياة السياسية

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

المصريون

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البرلمان

الإرهاب

مجلس النواب

انيسة حسونة

الزوايا

قالت النائبة أنيسة حسونة، إن الزوايا "المساجد الصغيرة"، المنتشرة في الأحياء العشوائية والشعبية بضواحي مصر، تعد أرضًا خصبة لنشر الفكر المتطرف، مطالبة بغلق تلك المساجد الصغير، التي انتشرت في غفلة من وزارة الأوقاف، حسب قولها.

وأضافت النائبة، في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب، أن غالبا ما يكون القائمون على هذه الزوايا، من أنصار جماعة الإخوان والفكر المتطرف، ويستغلون الظروف الصعبة لشباب هذه المناطق، ويعيدون صياغة عقولهم، ويزرعون داخلهم بذور العنف والإرهاب، في ظل غياب رقابة وزارة الأوقاف.

وأكدت أن الدليل على انتشار الفكر الإرهابي في هذه "الزوايا" مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادث "الكاتدرائية" وحتى الآن لمن يصفون أنفسهم بالشيوخ، ويحرضون على الفتنة الطائفية، والاقتتال باسم الدين، فكيف صعد هؤلاء المتطرفين إلى منابر الزوايا؟ ليتم تصويرهم وهم يحرضون على العنف، ويغسلون عقول الشباب، دون رقابة، لتكون النتيجة حوادث إرهابية كارثية".

وتابعت: الزوايا في المناطق العشوائية والشعبية، التي يؤمها أنصار جماعة الإخوان، أحد منابع الإرهاب، ولاسيما أن المنتمين لـ"الجماعة المحظورة" يرون أن المناطق العشوائية، أرضا خصبة لأفكارهم المسمومة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة في هذه المناطق، لذلك لا بد من تحرك وزارة الأوقاف وفرض هيمنتها على هذه الزوايا وتعيين أئمة لها تنشر الفكر الإسلامي المعتدل القائم على التسامح، بدلاً من ترك هذه "الزوايا" لمن يبثون أفكارا متطرفة في عقول شبابنا.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن هناك قرار صادر من وزير الأوقاف، بحظر إقامة صلاة الجمعة في الزوايا، إلا أن هذا القرار غير مفعل، كما أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد صرح سابقا بأنه لا يجوز أداء صلاة الجُمعة في المُصلى الموجود أسفل العمارات الزوايا، لكنها ما زالت تقام أسفل العمارات، وتستقطب الكثير من أعضاء الجماعات المتطرفة دون رقابة.


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