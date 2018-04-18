تفجير ضخم يستهدف خليفة «حفتر»

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ليبيا

بنغازي

حفتر

اغتياله

تعرض موكب رئيس أركان مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، لتفجير ضخم بمدينة بنغازي في محاولة لاغتياله.

ويرى الخبراء أن "الناظوري" يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة قوات "حفتر"، إن "الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر تفجير سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق عند المدخل الشرقي لمدينة بنغازي داخل منطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكب الناظوري".

وأوضح مالك الشريف، مدير مكتب الإعلام لدى الحاكم العسكري، أن "الفريق عبد الرازق الناظوري وجميع مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى".

ونشر فرج الناظوري، صورًا له بجوار العميد، وكتب على "فيس بوك": "الحمد لله سيادة الفريق بصحة جيدة وجميع أفراد الرتل، ويبلغلكم تحياته وبأنه بصحة جيدة".

وأشارت مصادر محلية لصحيفة "بوابة الوسط" إلى أن التفجير تلاه إطلاق رصاص وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.

بدورها، أفادت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث بأن الحصيلة الأولية للتفجير قتيل وجريح حالته خطيرة تزامن مرورهما مع لحظة التفجير.



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