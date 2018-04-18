» انقلاب سيارة محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

18 أبريل 2018 - 06:01 م

توقفت حركة المرور في اتجاه واحد بالطريق الزراعي بني سويف الفشن عقب انقلاب سيارة نقل محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز بالقرب من مدخل مدينة ببا جنوب بني سويف.

وسيرت إدارة المرور حركة السيارات في اتجاه واحد بالطريق لحين رفع آثار الحادث، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لمكان الحادث بشكل احترازي خوفا من انفجار أي أسطوانة بوتاجاز.

وانقلبت سيارة بوتاجاز محملة بـ600 أسطوانة بوتاجاز قرب مدخل مدينة ببا جنوب بني سويف إثناء توجهها لتفريغ حمولاتها لأحد المستودعات بقرية مازورة جنوب المحافظة، ما تسبب في وقف حركة المرور بالطريق الزراعي بني سويف الفشن لحين رفع آثار الحادث ونقل كمية البوتاجاز لسيارة أخرى.