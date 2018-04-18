» «البدري» يهدد لاعب الأهلي بالرحيل

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المصريون

الاهلى

البدرى

أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، استياءه الشديد من سوء مستوى صبري رحيل الظهير الأيسر، خلال المباريات الماضية.

وفشل "رحيل" في إثبات جدارته بالجبهة اليسرى بعد إصابة التونسي علي معلول، حيث قدم مستوى باهتا للغاية خلال المباريات.

وهدد البدري اللاعب بالاستبعاد في الفترة المقبلة حال واصل تقديم العروض المتواضعة، والمستوى السيئ الذي يظهر به.

جدير بالذكر أن الأهلي يضم في مركز الظهير الأيسر التونسي علي معلول وصبري رحيل وأيمن أشرف، إلا أن الأخير يشارك في مركز المدافع المساك، نظرا للنقص العددي في صفوف المدافعين، كما قام الأحمر بإعارة الظهير الأيسر الرابع حسين السيد إلى فريق الاتفاق السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية.


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