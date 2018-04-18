إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بني سويف"

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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة محافظة بني سويف بحوالي 2 كيلو باتجاه محافظة المنيا.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي؛ مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.


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