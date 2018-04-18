» الزمالك يصدم نجم اتحاد جدة

18 أبريل 2018 - 06:17 م

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، صدمة كبيرة للاعب محمود عبد المنعم كهربا، صانع بعدما تمسك النادي الأبيض بعودة اللاعب إلى الدوري المصري في الموسم المقبل، وذلك في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي.

ويتواجد إصرار كبير لدى مسئولى الزمالك على تواجد كهربا بالقائمة البيضاء خلال الموسم الكروي المقبل لما يمثله اللاعب من إضافة قوية تجعل وجوده بالفريق يمثل قوة ضاربة مع صعوبة التعاقد مع لاعب بنفس القدرات والإمكانيات بالوقت الحالي.

وأعلن "كهربا"، وصول عرض رسمي من أحد الأندية الإنجليزية لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، وأنه سيناقش العرض مع مسئولي ناديه فور وصوله بشكل رسمى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، وجود رفض مبدئي لمساءلة رحيل كهربا، رغم تمسك اللاعب، مشددًا على سعى النادى لإبقائه ولو بالموسم المقبل فقط، وسيتم إقناع اللاعب بالاستمرار مع ترضيته ماليًا بشكل مناسب.