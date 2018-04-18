» «كاسونجو» و«أوباما» يقودان هجوم الزمالك أمام المقاولون

18 أبريل 2018 - 06:29 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم " جنش "

في خط الدفاع : حمدى النقاز – محمود علاء – محمود حمدى – معروف يوسف

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – عماد فتحى – محمد عنتر

في خط الهجوم : كاسونجو كابونجو – يوسف اوباما