افتتاح منافذ لبيع السلع الغذائية قبل رمضان بالقليوبية

18 أبريل 2018 - 07:02 م

كلف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بضرورة وسرعة التنسيق مع رؤساء المراكز- الغرفة التجارية- التموين - جهاز الخدمة الوطنية - شركات السلع الغذائية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتحديد أماكن مختلفة، لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، بجميع المراكز والمدن والأحياء تشمل جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات والأسماك بأسعار مخفضة وافتتاحها قبل بداية شهر رمضان، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن، لعرض السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ آمان ومنافذ بدر بأسعار تقل عن السوق المحلي.