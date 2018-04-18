لجنة مصرية إماراتية تبحث سرًا بديل «حفتر»

18 أبريل 2018 - 07:19 م

تداولت وسائل إعلام ليبية، أنباءً عن وصول رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى دولة الإمارات مساء أمس، الثلاثاء، للقاء ما سمتها اللجنة المصرية الإماراتية المعنية باختيار خلف للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.

وكانت بعض القنوات ومنها قناة "النبأ" الليبية قد نقلت عن مصدر لم تسمه، خبرا مفاده بأن صالح غادر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء ما سمتها اللجنة المصرية الإماراتية المعنية باختيار بديل لـ"حفتر" نظرا لوفاته أو عدم قدرته على مواصلة العمل.

ونقلت "النبأ" عن مصادرها قولهم إن "الإمارات ومصر شكلتا لجنة لاختيار شخص بديل عن حفتر بعدما تضاربت الأنباء بشأن موته في باريس، برئاسة مستشار الرئيس الإماراتي طحنون بن زايد، وبعضوية رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا سابقًا محمود حجازي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل"، حسب قولها.

وأشارت القناة، إلى أن "الإمارات رشحت من خلال ممثلها في اللجنة عون الفرجاني، في حين رشحت مصر عبد السلام الحاسي، لافتة إلى اتفاق البلدين على رفض رئيس أركان مليشيات الكرامة عبد الرزاق الناظوري مرشحًا بديلًا عن حفتر، بسبب دعمه من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

كما نقلت "النبأ" عن مسئول وصفته بأنه "رفيع المستوى من خارجية الحكومة المؤقتة" أن "مشاورات إماراتية مصرية تبحث في القاهرة بديلًا لحفتر قد انحصرت بين عبد الرزاق الناظوري وعون الفرجاني".

وأضاف المسئول نفسه بـ"المؤقتة"، أنه جرى استدعاء عسكريين ومؤثرين في قبيلة الفرجان إلى العاصمة المصرية بهدف المناقشة، مرجحًا التحاق وفد موسع للاجتماعات الجمعة.

يأتي ذلك وسط تضارب الأنباء حول الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء غير مؤكدة عن وفاة حفتر إثر تعرضه لجلطة دماغية في مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الناطق الرسمي باسم قيادة مليشيات "حفتر"، العميد أحمد المسماري، قد نفى يوم الجمعة 13 أبريل، كل الأخبار المتداولة حول وفاة حفتر.

يذكر أن رئيس أركان مليشيات حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، قد تعرض اليوم، الأربعاء، لتفجير ضخم بمدينة بنغازي في محاولة لاغتياله.



