شاهد.. مجلة أمريكية تنشر صورة أجمل امرأة في العالم

18 أبريل 2018 - 07:47 م

وقع اختيار مجلة People الأمريكية العالمية، على المغنية بينك لمنحها لقب أجمل امرأة لعام 2018.

ووضعت المجلة صورة لـ"بينك" بصحبة طفليها ويليو وجيمسون، على الغلاف.

وقال رئيس تحرير المجلة، جيس كاجل: "هذا العام، قررنا تغيير اللقب ليصبح العدد الجميل بدلا من الأجمل، لنوضح أن الأمر ليس مسابقة للجمال. لكن لم يتغير شيء آخر".

وأضاف "كما جرت العادة، ستختار المجلة النساء الجميلات من جميع الأشكال والأحجام والألوان، وسوف تحتفي بأجمل الصفات مثل القوة والإنسانية والفن".

وذكرت المجلة أن المغنية صاحبة الـ38 عاما، تتمتع بكافة الشروط كونها فنانة وأم ومثل أعلى في الصدق وخفة الظل والقوة والنجومية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر الفنانين المحبوبين على الكوكب.



