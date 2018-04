شاهد.. مجلة أمريكية تنشر صورة أجمل امرأة في العالم

وقع اختيار مجلة People الأمريكية العالمية، على المغنية بينك لمنحها لقب أجمل امرأة لعام 2018.

ووضعت المجلة صورة لـ"بينك" بصحبة طفليها ويليو وجيمسون، على الغلاف.

وقال رئيس تحرير المجلة، جيس كاجل: "هذا العام، قررنا تغيير اللقب ليصبح العدد الجميل بدلا من الأجمل، لنوضح أن الأمر ليس مسابقة للجمال. لكن لم يتغير شيء آخر".

