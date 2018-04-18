» بالفيديو.. الإسماعيلي يتخطى المقاصة بثنائية

18 أبريل 2018 - 08:32 م

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا أمام مصر المقاصة، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز شكري نجيب لاعب الإسماعيلي الهدف الأول في مرمى مصر المقاصة في الدقيقة 9 ، بينما أحرز هدف التعادل لصالح المقاصة محمد التوني بالدقيقة 60، ثم أضاف الهدف الثانى لفريق الإسماعيلي حسني عبد ربه إثر ركلة جزاء بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي النقطة 63 ويحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 40 ويحتل المركز التاسع.