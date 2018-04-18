متحدث جيش الاحتلال: نحن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة

18 أبريل 2018 - 08:48 م

احتفل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن نظام بلاده هو الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "أدرعي"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "?كل عام ومنارة الشرق الأوسط بألف خير! كل عام والديمقراطية الوحيدة في المنطقة بسلام! كل عام وبلد الحريات يواصل التقدم والتطور وسط منطقة متغيرة".

وأضاف: "إسرائيل70 هي منارة حقيقية وموضع فخر واعتزاز شعبها الأبي والأمم العالم، بحبك يا أجمل بلد، تحيا إسرائيل".