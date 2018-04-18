  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
السفير معصوم مرزوق

«معصوم مرزوق» يكشف تفاصيل تأسيس حزب جديد

فتحي سرور بروب المحاماة

رجال مبارك يدافعون عن الإخوان أمام المحاكم

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أبرز أزمات حكومة «شريف إسماعيل»

علاء الأسواني

معظم المعارضة بالخارج شرفاء.. وهؤلاء هم المرتزقة

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

هذا ما طلبه «ترامب» من مصر بشأن سوريا

لقاء وزير الأوقاف بالباحث الذي وبخه

غضب أزهري من توبيخ وزير الأوقاف لباحث الماجستير

حلايب و شلاتين

السودان: أمام مصر خياران لا ثالث لهما

بوتين وبشار

«بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا

الرئيس المعزول محمد مرسي

فيديو لـ«مرسي» سبب هجوم«العفاسي» على الإخوان

خريطة لمثلث حلايب وشلاتين

السودان يُصعد دوليًا.. ومصر تلتزم الصمت

بقرار من الحكومة.. توفيق أوضاع 166 كنيسة

الحياة السياسية

كنائس مصر
كنائس مصر

وكالات

أخبار متعلقة
#

الخارجية الإيطالية: موسكو قررت طرد اثنين من دبلوماسيينا

#

ما يحدث في الموازنة العامة خطير وغير مسبوق

#

الحكومة توافق علي ترخيص عشرات الكنائس

#

مجلس النواب الأردني يرفض سحب الثقة من الحكومة

مجلس الوزراء

الكنائس

شريف اسماعيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع 166 كنيسة ومبني.

كما وافق المجلس على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا
» الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام «المقاولون»
» السودان يُصعد دوليًا.. ومصر تلتزم الصمت
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» بكاء ورعب.. جنود إسرائيليون يروون تفاصيل محاولة اقتحام غزة
» بالفيديو.. الإسماعيلي يتخطى المقاصة بثنائية
» بالفيديو والصور.. حريق ضخم بسوق العبور
» نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل
» صورة.. عودة «عنتيل المحلة»
» مصرع شخص في حادث تصادم بالقليوبية
» "ألتراس زمالك": مستعدون للحوار بشرط

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر