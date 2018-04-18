معسكر رياضي للاعبين شمال أفريقيا بالغردقة

18 أبريل 2018 - 09:58 م

شهدت مدينة الغردقة معسكر دولي للاعبين الناشئين العرب من أندية دول تونس والمغرب والجزائر بحضور أحمد صلاح حشيش وكيل وزارة الرياضة بالبحر الأحمر وأحمد الصحيفي نائب رئيس منطقة البحر الأحمر لكرة القدم و نخبة من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية. أعرب اللاعبين عن سعادتهم بوجودهم بمدينة الغردقة على أرض مصر وأثنوا على ما رأوه من استقرار أمني وأجتماعي بمصر. قال إبراهيم عبد الحي رئيس الشركة المنظمة للمعسكر أن اللاعبين أصروا على الحضور رغم ما ولاقوه من اعتراض من أنديتهم في الحصول على موافقة للسفر. أكد محمد حمدي احد منظمين المعسكر أن الشركة كانت حريصة على تشجيع السياحة العربية والمعسكر فرصة لنقل الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر لجميع دول العالم. بينما قال كريم عوني مسؤول اللاعبين العرب في معسكر الغردقة أن اللاعبين ناشئين يمثلوا فرق من دول شهيرة من أندية شمال أفريقيا مثل الترجي التونسي والصفاقس التونسي ووفقا سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي واعمارهم تتراوح بين 16 إلى 20 سنة ومنهم مستمر بهذه الفرق ومنهم من انتقل لأندية أخرى.