محام الضحية مريم يكشف تفاصيل تعرضه للتهديدات

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مريم عبد السلام
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كشف الدكتور عماد أبو حسين، محامي أسرة مريم ضحية الاعتداء العنصري في لندن، عن انه تلقى رسال تهديد في منزله لدفاعه عن مريم ، مشددا على تمسكه بالدفاع في القضية .

وقال "ابو حسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"إنه متمسك بالدفاع في قضية مريم رغم التهديدات التي تلقها، منوها الى أن الشرطة البريطانية طلبت منه مغادرة المنزل بعد التهديدات.

واضاف: "طلبت من الشرطة البريطانية تأمين أسرة مريم إلا أنها رفضت"، مشيرا إلى أن أسرة مريم تنتظر تقرير الطب الشرعي.


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