  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:58 ص
بحث متقدم
مصطفي الفقي

"الفقي": الأزمة السورية لن تنتهي إلا بهذا التوافق

منافذ سلع بالمنيا

مفاجأة في الأسعار قبل رمضان

مريم عبد السلام

محام الضحية مريم يكشف تفاصيل تعرضه للتهديدات

ترامب

100 مرشح مسلم ضد ترامب في الانتخابات المقبلة

السفير معصوم مرزوق

«معصوم مرزوق» يكشف تفاصيل تأسيس حزب جديد

فتحي سرور بروب المحاماة

رجال مبارك يدافعون عن الإخوان أمام المحاكم

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أبرز أزمات حكومة «شريف إسماعيل»

علاء الأسواني

معظم المعارضة بالخارج شرفاء.. وهؤلاء هم المرتزقة

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

هذا ما طلبه «ترامب» من مصر بشأن سوريا

لقاء وزير الأوقاف بالباحث الذي وبخه

غضب أزهري من توبيخ وزير الأوقاف لباحث الماجستير

"التموين" تعلن

مفاجأة في الأسعار قبل رمضان

الصفحة الأخيرة

منافذ سلع بالمنيا
منافذ سلع بالمنيا

أخبار متعلقة
#

وجبات «السلطة» تشعل غضب لاعبي الفراعنة

#

نجل "مرتضي" يكشف القصة الكاملة لتوقيع "السعيد"

#

«الأعلى للإعلام»: هذا ما فعلناه من أجل «خيري رمضان»

#

مفاجأة.. أحكام قضائية تُعيق ترشح «موسى» للرئاسة

أكد محمد سويد، مستشار وزير التموين، أنه من المقرر تخفيض أسعار عدة سلع أساسية في شهر رمضان كالزيت والسكر والسمن بنسبة تصل إلى 20%.

واوضح "سويد" في حوار مع برنامج "بين السطور" المذاع على قناة "اون لايفط :" انه ستيم طرح 17 ألف طن من اللحوم السودانية في المجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الدواجن يصل إلى 17 جنيه".

وأضاف:"معرض "أهلا رمضان" ينطلق يوم 10 مايو القادم بأرض المعارض بمدينة نصر"، موضحًا أن المعرض يستهدف يوميًا مليون زائر.

وأوضح أن القطاع الخاص سيستمر بالمعرض حتى يوم 16 مايو، بينما سيستمر القطاع الحكومي من خلال شركاته بالتواجد في المعرض حتى 31 مايو.

ووجه رسالة إلى المواطنين: "متقلقوش.. إحنا منظمين وعندنا خطة لتغطية المحافظات خلال شهر رمضان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قوات بشار إذ ترهب فريق التحقيق الأممي

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لشيرين عبدالوهاب عقب وفاة والدها
» الخارجية الفرنسية: "حفتر" بحالة جيدة
» وفاة نجل أحمد رمزي في لندن
» محمد صبحي: هؤلاء ضحكوا على "البرادعي"
» «بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا
» الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام «المقاولون»
» السودان يُصعد دوليًا.. ومصر تلتزم الصمت
» بكاء ورعب.. جنود إسرائيليون يروون تفاصيل محاولة اقتحام غزة
» بالفيديو.. الإسماعيلي يتخطى المقاصة بثنائية
» بالفيديو والصور.. حريق ضخم بسوق العبور
» نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر المقبل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر