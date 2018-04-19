"الفقي": الأزمة السورية لن تنتهي إلا بهذا التوافق

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مصطفي الفقي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن أمريكا تدرك خصوصية العلاقة بين روسيا وسوريا، مشيرا الى ان الأزمة لن تنتهي إلا بتوافق أمريكي روسي.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر":"  أن روسيا تدرك أن أمريكا تريد إعادة هيمنتها على المنطقة من خلال التدخل في القضية السورية"، موضحًا :" أن مايحدث بسوريا الآن بداية لسيناريو جديد تقوم به أمريكا وروسيا لإنهاء الأزمة بشكل يرضى جميع الأطراف".

وتابع: "أتفق مع وجهة نظر سابقة للرئيس السيسي قال فيها أن الأزمة السورية لن تنتهي إلا بتوافق أمريكي روسي"، معقبًا: "الوصف الأمثل للضربة الأمريكية لسوريا "ضربة حنين" لايؤثر على الوجود الروسي في المنطقة، مضيفًا: واهم من يتصور أن هناك مواجهة مسلحة مرتقبة روسيا أمريكية قد تحدث في سوريا.


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