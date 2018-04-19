نجم الأهلي: اتصلت بـ"أبو تريكة" وأخبرني بهذه المفاجأة

19 أبريل 2018 - 06:24 ص

أشاد وليد سليمان - لاعب وسط الأهلي - بأسطورة النادي محمد أبو تريكة ، مؤكدًا أنه أكثر شخص يحبه في جميع لاعبي جيله .



وقال "سليمان" في لقاء مع برنامج "الحريف" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على "دي إم سي سبورتس" : "أبو تريكة دة حبيبي .. اتصلت بيه قريب جدًا .. وقالي خبر حلو .. قالي إنه هيرجع قريب جدًا ".



وأضاف: "هو اللي اشترالي بدلة فرحي .. كنا وقتها في ألمانيا وهو اللي دفع الفلوس" .. مضيفًا: "تريكة دة حاجة مش هتتكرر بجد .. كنت أتمنى يبقى لسة موجود ويلعب في كأس العالم".



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