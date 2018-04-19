نجم الأهلي: اتصلت بـ"أبو تريكة" وأخبرني بهذه المفاجأة

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تريكة

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وليد سليمان

ابو تريكة

أشاد وليد سليمان - لاعب وسط الأهلي - بأسطورة النادي محمد أبو تريكة ، مؤكدًا أنه أكثر شخص يحبه في جميع لاعبي جيله .

وقال "سليمان" في لقاء مع برنامج "الحريف" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على "دي إم سي سبورتس" : "أبو تريكة دة حبيبي .. اتصلت بيه قريب جدًا .. وقالي خبر حلو .. قالي إنه هيرجع قريب جدًا ".

وأضاف: "هو اللي اشترالي بدلة فرحي .. كنا وقتها في ألمانيا وهو اللي دفع الفلوس" .. مضيفًا: "تريكة دة حاجة مش هتتكرر بجد .. كنت أتمنى يبقى لسة موجود ويلعب في كأس العالم".

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