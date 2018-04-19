أردوغان يقلد السيسي في كل شيء .. وهذه أدلتي

أحمد عادل شعبان
استنكر سامح أبو عرايس - مؤسس حملة "أبناء مبارك" - عدم هجوم المعارضين المقيمين في تركيا على القناة الموازية التي ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنشاؤها بموازاة مضيق البوسفور مثلما فعلوا مع قناة السويس الجديدة .
وقال "أبو عرايس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "على فكرة أردوغان بيعمل حاليا طشت أم وجدي .. أو تفريعة .. أو حفرة .. بيعمل قناة جديدة يعني موازية لمضيق البوسفور بهدف تخفيف ضغط عبور السفن في مضيق البوسفور وعايز يعمل حولها منشآت زي فكرة محور قناة السويس .. وطولها 45 كيلومتر .. والغريب إني ماسمعتش حد في تركيا سواء من الأتراك أو اللي كانوا بيهاجموا القناة الجديدة في مصر قالوا كلمة عن قناة اسطنبول في تركيا .. ولا قالوا إنها إهدار فلوس ولا وجدي غنيم قال إن طشت أمه أكبر منها ولا سموها حفرة ولا تفريعة .. طالما الخليفة عملها تبقى إنجاز عبقري .. لكن لما احنا نعملها تبقى وحشة".
و رد أحد المتابعين على "أبو عرايس" قائلًا: "أردوغان ليه صورة بيبعت سلام من الطيارة زي صورة السيسي بالظبط بنفس الزاوية بنفس الكادر بنفس كل حاجة تحس اصلاً إنه بيتكلم على السيسي علشان السيسي يعمله اعتبار يرد عليه".
وعلق "أبو عرايس" على هذا التعليق قائلًا: "بيقلده فعلا في حاجات كتير .. وعلى فكرة أسلوبهم الاقتصادي متشابه بس أتمنى السيسي مايوصلش لبيع كل القطاع العام زي أردوغان" حسب تعبيره.
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