» مديرة أعمال مطربة شهيرة تتهمها بالتحرش بها

19 أبريل 2018 - 07:56 ص

شنت ستيلا ستولبر - مديرة أعمال المطربة ماري كاري السابقة - هجومًا شرسًا على الأخيرة متهمة إياها بالتحرش الجنسي بها .



زعمت ستولبر التي طردتها كاري عام 2017، أن المغنية الأمريكية كانت تعاني من مشاكل من تعاطي المخدرات، كما أنها لم تتناول دواء لعلاج الاضطراب النفسي ثنائي القطب.



وصرحت ستولبر لموقع Tmz بأن مغنية All I Want for Christmas Is You كانت في كثير من الأحيان تقوم بأفعال جنسية أمامها، كما اتهمتها بفصلها بشكل غير عادل في منتصف عقدها الذي يستمر لـ 3 سنوات، وأنها ستتقدم بتلك الإدعاءات للمحكمة.



ومن جانبه نفى المتحدث باسم ماريا كاري تلك الإدعاءات في تصريحه لموقع Tmz قائلا: "إذا تم رفع تلك الإدعاءات التافهة التي لا أساس لها من الصحة، فسوف ندافع عن موقف المغنية الأمريكية بكل قوة".



جدير بالذكر أن ستولبر عملت مع المغنية الأمريكية كمنتج منفذ في برنامجها الواقعي Mariah’s World.



وكشفت المغنية الأمريكية ماريا كاري مؤخرا أنها مصابة بالاضطراب النفسي ثنائي القطب لسنوات وتحديدا منذ عام 2001، وأنها لم تتقبل المرض إلا مؤخرا وهي الآن تتلقى العلاج بانتظام.



ورغم أن المرض تم تشخصيه عام 2001 عندما دخلت المستشفى بسبب الانهيار الجسدي والعصبي الذي تعرضت له، إلا أن كاري رفضت تصديق التشخيص وظلت تقنع نفسها أنها على ما يرام.



وخلال حوارها مع مجلة PEOPLE قالت كاري "لم أرد تصديق ذلك. حتى وقت قريب كنت أعيش في إنكار وعزلة وخوف دائم من أن شخصا ما سيفضح أمري.



وحول إبقاء تشخيص العلاج سرا قالت: "لقد كان عبئا ثقيلا علي حمله و لم أعد احتمل أكثر من ذلك، خضعت للعلاج، أحيط نفسي بأناس إيجابيين، وعدت لفعل ما أحبه، كتابة الأغاني وصناعة الموسيقى".